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ΚΟΣΜΟΣ

Πόρτλαντ: Δύο κατσίκες πήραν το λεωφορείο για να κάνουν τη βόλτα τους!

κατσίκες, βόλτα
clock 21:13 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απρόσμενο και περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Πόρτλαντ του Όρεγκον στις ΗΠΑ, όταν δύο κατσίκες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης, επιβιβαζόμενες σε αστικό λεωφορείο σαν να επρόκειτο για μια εντελώς συνηθισμένη καθημερινή μετακίνηση.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του δικτύου μεταφορών κατέγραψε τη στιγμή που τα δύο τετράποδα πλησίασαν τη στάση και, χωρίς να επιδείξουν τον παραμικρό δισταγμό, ανέβηκαν τα σκαλοπάτια του οχήματος.

Η «αποβίβαση» και η συνέχεια της βόλτας

Τα δύο τετράποδα παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου για λίγα λεπτά, δίνοντας την εντύπωση πως περίμεναν υπομονετικά να φτάσουν στον προορισμό τους. Ωστόσο, η σύντομη διαδρομή τους έφτασε στο τέλος της όταν ένας άνδρας, πιθανότατα ο οδηγός, τους έκανε ευγενικά νοήματα προς την έξοδο.

Υπακούοντας αμέσως στην υπόδειξη, οι δύο ασυνήθιστοι «επιβάτες» κατέβηκαν με την ίδια ψυχραιμία που ανέβηκαν. Χωρίς να δημιουργήσουν καμία αναστάτωση, συνέχισαν ατάραχοι την περιπλάνησή τους στους δρόμους της αμερικανικής πόλης, αφήνοντας πίσω τους ένα χαμόγελο στους αυτόπτες μάρτυρες και ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral.

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