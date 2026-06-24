Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκώνιας, σε ηλικία 54 ετών

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, Τάκης Γκώνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό όπου έκανε δύο θητείες (1993-1997 και 2003-2004), τον Ηρακλή επίσης δύο φορές (1997-1998 και 2002-2003), τη Σπόρτινγκ Χιχόν, τον Πανηλειακό, τον Πανιώνιο, τη Μεσίνα και την Κροτόνε, όπου και αποσύρθηκε. Συνολικά, αγωνιζόμενος ως δεξί χαφ, κατέγραψε 270 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 36 γκολ.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική περνώντας από τους πάγκους της Γλυφάδας, της Επισκοπής, της Athens Kallithea, του Εργοτέλη, της Ουάντι Ντέγκλα και των Πάιραμιντς. Στην τελευταία ομάδα, έκατσε μάλιστα δύο φορές στον πάγκο της (Ιουν. 2021 - Σεπτ. 2021 και Απρ. 2022 - Γεν. 2023) και αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού για τον Τάκη Γκώνια





Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη.

Ποιος ήταν ο Τάκης Γκώνιας



Ο Τάκης Γκώνιας γεννήθηκε το 1971 και ήταν πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν ως επιθετικός μέσος. Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Λεβαδειακό, Ολυμπιακό, Ηρακλή και Πανιώνιο. Eειτα εργάστηκε ως προπονητής. Ξεκίνησε το άθλημα από τον Π.Σ. Παναθηναϊκό στο Κυριάκι Βοιωτίας και στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες ορισμένων από τις σπουδαιότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, της ισπανικής Σπόρτινγκ Χιχόν και της ιταλικής Μεσίνα.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής ποδοσφαίρου. Επίσης, ασχολήθηκε με το γκολφ, φτάνοντας στο επαγγελματικό επίπεδο με τον Όμιλο Γκολφ της Γλυφάδας. Στη συνέχεια, ωστόσο, αποφάσισε να επιστρέψει στον χώρο του ποδοσφαίρου, και έτσι εκπαιδεύτηκε στην Προπονητική και ξεκίνησε τη νέα του καριέρα το 2013 από τη Γλυφάδα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την ομάδα της Επισκοπής (Οκτώβριος 2015 - Δεκέμβριος 2015).