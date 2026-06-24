Κρήτη: Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι για δασικούς χάρτες και κτηματολόγιο

Με προσυγκέντρωση σήμερα στις 10 το πρωί στον κόμβο των Μουρνιών και πορεία προς την Εφορία Χανίων συμμετέχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των Χανίων στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις που έχει προκηρύξει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι παραγωγοί κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, αλλά και τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Το κάλεσμα για μαζική συμμετοχή επιβεβαιώθηκε κατά την πρόσφατη Παγκρήτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων στην Επισκοπή Ρεθύμνου, όπου εκπρόσωποι από Χανιά, Ηράκλειο, Σητεία και Ρέθυμνο συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τον συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των αγροτοκτηνοτρόφων είναι η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω αφορολόγητου πετρελαίου και φθηνού αγροτικού ρεύματος, η διασφάλιση τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, καθώς και η άμεση καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Παράλληλα, οι παραγωγοί ζητούν λύσεις στα ζητήματα των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου, ενίσχυση της δακοκτονίας, υλοποίηση αρδευτικών έργων και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ εκφράζουν προβληματισμό και για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης μεγάλων επενδύσεων ΑΠΕ σε αγροτικές περιοχές.

Μέσα από τη σημερινή κινητοποίηση, οι αγροτοκτηνοτρόφοι επιδιώκουν να αναδείξουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και να πιέσουν για την υιοθέτηση μέτρων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

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