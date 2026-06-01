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GOSSIP - LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: «Συγγνώμη, κύριε Λιάγκα, η Τούνη ποια είναι;»

τρια
clock 10:00 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Τριαντάφυλλος μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν ξέρει ποια είναι η Ιωάννα Τούνη.

«Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια σχέση για την αναπαραγωγή (σ.σ. δημοσιότητα). Να κάνω τι; Πατάω στα πόδια μου, ξέρω ποιος είμαι, είμαι καλός τραγουδιστής, καλός λαϊκός τραγουδιστής, γεμίζουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος μας αγαπάει. Να κάνω σχέση να ακουστώ με ποια; Με τη Sharon Stone; Ναι, φέρ’ την. Με την Jennifer Lopez; Άντε φέρ’ την, για μία μέρα, δύο. Αλλά τι να κάνω εδώ στην Ελλάδα, με ποια; Για πες μου με ποια, πες μου εσύ. Όποια η πιο φτωχή και η πιο έτσι γλυκιά και καλή κοπέλα, αυτή θέλω εγώ. Και χτίζεις με αυτήν πολλά πράγματα, κατάλαβες; Αυτή θέλω εγώ. Αυτή για μένα είναι επιτυχία», δήλωσε ο Τριαντάφυλλος.

 «Δεν την ξέρω, ρε κοπελιά. Ρε ψυχούλα μου, δεν την ξέρω την κοπέλα. Την έχεις εσύ στο TikTok; Όπα ρε! Όπα ρε, συγγνώμη. Όντως τώρα; Ωχ, θα με κράξουνε… Παιδιά, μπράβο! Και είναι εντάξει το κορίτσι, μια χαρά; Είναι ο Μέσι του TikTok; Εγώ έχω κολλήσει αλλού τώρα και θα το σκέφτομαι στο live μου. Συγγνώμη, κύριε Λιάγκα, η Τούνη ποια είναι; Και είναι η μεγαλύτερη star, η μεγαλύτερη YouTuber, είπες, η μεγαλύτερη TikToker;».

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