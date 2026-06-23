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Μίνα Αρναούτη: "Με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν και θα με βιάσουν επειδή λένε ότι είπαμε ψέματα"

αρβ
clock 20:00 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μίνα Αρναούτη βρέθηκε στο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης ψευδορκίας γύρω από το τροχαίο του και  δήλωσε στην εκπομπή Πρωινό πως όλο αυτό το διάστημα δεχόταν απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της.

 «Περίμενα πώς και πώς αυτή τη μέρα. Θέλω αυτοί οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν απέναντι στη δικαιοσύνη, διότι είπαν φρικτά ψέματα. Ανασκεύασαν καταθέσεις, εμφανίστηκε μάρτυρας μετά από πέντε χρόνια, να μας πει αυτά που δεν είχαν γίνει ποτέ και πιστεύω ότι τα ψέματα πρέπει να τιμωρούνται και πιστεύω ότι σήμερα να δικαιωθώ», είπε 

«Ο Παντελής ήταν πολύ αγαπητός. Όλο αυτό είχε πολύ άσχημο αντίκτυπο, διότι ο κόσμος ήταν πωρωμένος με τον Παντελή, τον αγαπούσαν. Όταν ακούνε ότι κάποιες λένε ψέματα, αρχίσαμε και δεχόμασταν απειλές, με βρίζανε, μου στέλναν μηνύματα υβριστικά, απειλές "θα σε σκοτώσω", "θα σε βιάσω", χίλια δυο πράγματα, τα οποία εμένα με έκαναν να φοβάμαι να κυκλοφορήσω, να βγω απ’ το σπίτι μου, να κοιτάω κάθε μέρα τι γίνεται γύρω γύρω μου. Το να βγαίνεις να λες ψέματα για έναν άνθρωπο, χωρίς να σκέφτεσαι τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζωή του μετά, είναι θλιβερό. Και να βγαίνουν μετά όλοι να λένε "είπατε ψέματα"», συμπλήρωσε.

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