Να μ' αγαπάς: Η Σοφία καταρρέει

Τι θα δούμε στη σειρά Να μ' αγαπάς;

Επεισόδιο 131: Η Σοφία βρίσκεται σε σκληρές διαπραγματεύσεις με τον Άγγελο, ο οποίος της δηλώνει ότι ο ίδιος δεν εμπλέκεται και δεν πρόκειται να πάρει ούτε μισό ευρώ. Αν θέλει ας πάει τον Θεόφιλο δικαστικά. Η Σοφία στριμώχνεται, βάζει δικηγόρο, ενώ χάνει όλο και περισσότερο την ισορροπία της. Ο Ορφέας πρέπει να επιστρέψει στο Βερολίνο για λίγες μέρες, ενώ ταυτόχρονα η Εβίτα έρχεται σε σύγκρουση με τον πατέρα της για την Βέρα. Η Κατερίνα λέει στον Χάρη, ότι θα φύγει για την Αθήνα μαζί με τον Γάκη και δεν θέλει να τον αφήσει μόνο του. Ο Χάρης της κάνει ερωτική εξομολόγηση.

Η Σοφία μαθαίνει πως ο Μιχάλης την κατονόμασε ως ηθική αυτουργό της κλοπής της διαθήκης. Δέχεται ένα τηλεφώνημα από την ασφάλεια για ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτη. Η Σοφία καταρρέει.

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