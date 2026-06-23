Αργυρός: "Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα"

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στην εκπομπή Breakfast και αναφέρθηκε δημόσια στη γυναίκα του. Μάλιστα, εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του.

«Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα, καθημερινά, εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά πράγματα, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά», είπε ο τραγουδιστής.

Τι είπε για τη νεογέννητη κορούλα του;

«Είναι νεογέννητο τώρα το μωρό. Είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει η οικογένεια. Χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολίες βέβαια, ξέρεις γιατί τώρα είναι ένα καινούριο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε, μ’ αρέσει να υπάρχει χαρά και ζωή στο σπίτι».

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