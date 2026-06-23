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GOSSIP - LIFESTYLE

Τανιμανίδης: «Από όσα έχω κάνει στη ζωή μου, αυτό που θέλω να πετύχω είναι να είμαι καλός μπαμπάς»

τανι
clock 11:00 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε στην εκπομπή Breakfast και όπως είπε ο ίδιος αυτό που θέλει να πετύχει περισσότερο στη ζωή του είναι να είναι καλός πατέρας.

«Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, το ένα πράγμα στο οποίο θέλω να πετύχω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι στο να είμαι καλός μπαμπάς», είπε ο παρουσιαστής.

«Ο πατέρας μου έχει δώσει όλη του τη ζωή για τον ποντιακό ελληνισμό. Οπότε για αυτόν ο ποντιακός ελληνισμός σημαίνει πάρα πολλά και το να βλέπει τον γιο του, υποθέτω, να μιλάει για αυτό σε μία ποντιακή εκδήλωση, επίσης σημαίνει πολλά για τον ίδιο» σημείωσε.

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Σάκης Τανιμανίδης Πατέρας
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