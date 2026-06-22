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GOSSIP - LIFESTYLE

Πρώην δήμαρχος του Μεξικού έγινε viral λόγω των πανηγυρισμών της στο Μουντιάλ με σέξι εμφάνιση

sandra
clock 23:00 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η πρώην δήμαρχος της περιοχής Κουαουτέμοκ στο Μεξικό, Σάντρα Κουέβας, έγινε viral κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ όταν πανηγύρισε για την ομάδα της.

Πολλοί χρήστες τη συνέκριναν με τη «La Chiquitibum», μια εμβληματική φιγούρα της ποδοσφαιρικής κουλτούρας στο Μεξικό από το Μουντιάλ του 1986. Η «Chiquitibum» δεν αποτελεί επίσημο πρόσωπο, αλλά παρατσούκλι που δόθηκε σε μια γυναίκα, εμπνευσμένο από δημοφιλές σύνθημα των κερκίδων και συνδεδεμένο με την ποπ κουλτούρα της εποχής.

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