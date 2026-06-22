Πρώην δήμαρχος του Μεξικού έγινε viral λόγω των πανηγυρισμών της στο Μουντιάλ με σέξι εμφάνιση

Η πρώην δήμαρχος της περιοχής Κουαουτέμοκ στο Μεξικό, Σάντρα Κουέβας, έγινε viral κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ όταν πανηγύρισε για την ομάδα της.

Πολλοί χρήστες τη συνέκριναν με τη «La Chiquitibum», μια εμβληματική φιγούρα της ποδοσφαιρικής κουλτούρας στο Μεξικό από το Μουντιάλ του 1986. Η «Chiquitibum» δεν αποτελεί επίσημο πρόσωπο, αλλά παρατσούκλι που δόθηκε σε μια γυναίκα, εμπνευσμένο από δημοφιλές σύνθημα των κερκίδων και συνδεδεμένο με την ποπ κουλτούρα της εποχής.

Copa Mundial de Fútbol 2026: ¡Viva México, desde el Ángel de la Independencia en nuestra alcaldía #Cuauhtémoc! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/1rVrSU1C8Y — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 12, 2026

Διαβάστε επίσής

Αλκαίος: "Όταν ζούσα στη Μήλο, ήρθαν συνεργεία με κάμερες έξω από το σπίτι μου χωρίς να το ξέρω"

Ο Άρμι Χάμερ συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού μιλώντας για τις καταγγελίες σε βάρος του