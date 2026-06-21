Ο Άρμι Χάμερ συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού μιλώντας για τις καταγγελίες σε βάρος του

Με τα πάθη του Ιησού συνέκρινε τα όσα βίωσε οΆρμι Χάμερ, όταν είδε τη δημοτικότητά του να πέφτει κατακόρυφα μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και κανιβαλιστικές φαντασιώσεις.







Μιλώντας αυτή την εβδομάδα στο The Hollywood Reporter, ο 39χρονος ηθοποιός έκανε τη σύγκριση περιγράφοντας πώς ο πατέρας του, Μάικλ Άρμαντ Χάμερ, τον παρότρυνε να αντεπιτεθεί στις κατηγορίες που εκτροχίασαν την κάποτε πολλά υποσχόμενη καριέρα του. «Ήταν έξαλλος. “Θα τηλεφωνήσω σε αυτό το άτομο, θα κάνω αυτό, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ξέρουν αυτό”. Ήθελε πραγματικά να περάσει στην επίθεση», θυμήθηκε ο Χάμερ.







Όμως εκείνος ήθελε να κρατήσει δημόσια μια στάση που θα τον έκανε να φαίνεται πράος, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Ιησού. «Είπα: “Κοίτα, φίλε, είμαι ήδη πάνω στον σταυρό”. “Τα καρφιά είναι στα χέρια μου. Δεν πρόκειται να κατέβω από αυτόν τον σταυρό, ό,τι κι αν κάνουμε. Και όσο περισσότερο παλεύω, τόσο περισσότερο θα μείνω εδώ πάνω”», περιέγραψε.







Ο Άρμι Χάμερ είχε κατηγορηθεί το 2021 ότι βίαζε μια πρώην σύντροφό του για «ώρες» το 2017, όταν ήταν παντρεμένος, ενώ πολλές άλλες γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση, κάτι που ο ίδιος έχει αρνηθεί. Την ίδια περίοδο, μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει διέρρευσαν από την πρώην σύντροφό του Εφροσίνα Αγγελόβα και αποκάλυπταν ανατριχιαστικές φαντασιώσεις γύρω από τον κανιβαλισμό.

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