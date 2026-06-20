Μπαντόσα επιτίθεται στον Τσιτσιπά: «Αν ήταν κανονικός άνθρωπος θα είχαμε άψογη σχέση»

Η Πάουλα Μπαντόσα προχώρησε σε εξαιρετικά αιχμηρές δηλώσεις για τον πρώην σύντροφό της, Στέφανο Τσιτσιπά, αναφέροντας ότι η διαδικασία της επούλωσης μετά το τέλος του ειδυλλίου τους ήταν πολύ πιο επίπονη από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.

«Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην αν είναι κανονικός άνθρωπος και η σχέση σας παραμένει φυσιολογική. Αλλά, δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δε χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Εδώ και μερικούς μήνες επιτέλους βρίσκομαι σε ένα καλό περιβάλλον», είπε η τενίστρια.

«Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου. Είναι κάτι που πρέπει να περάσεις ως γυναίκα, και τώρα, νιώθω ξανά δυνατή», συμπλήρωσε.

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