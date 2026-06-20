Η Στέλλα Μπεζαντάκου σέρνει στα δικαστήρια τη Μαρίνα Σάττι και ζητά 30.000 ευρώ

Η Στέλλα Μπεζαντάκου διεκδικεί δικαστικά από τη Μαρίνα Σάττι χρηματικό ποσό ύψους 30.000 ευρώ από τα κέρδη που σημειώνει συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι, εξαιτίας της ενσωμάτωσης ηχητικού αποσπάσματος από το παρελθόν της χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, η πλευρά της ενάγουσας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν έγινε τυχαία, καθώς η ίδια εκτιμά πως η αναπαραγωγή της φωνής της πραγματοποιήθηκε με ξεκάθαρο σκοπό να υποστεί χλευασμό από τους ακροατές.

Στο πλαίσιο αυτό, το ηχητικό δείγμα που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδρασή της εντοπίζεται στον δίσκο «POP TOO» και συγκεκριμένα στο κομμάτι με τον τίτλο «POP», όπου ακούγεται αυτούσια η παλιά τοποθέτηση:

«Είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος. Προηγούμαι της εποχής μου κάνω πρωτοποριακά πράγματα κάνω πράγματα πρώτα εγώ και με ακολουθούν οι υπόλοιπες οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν».

Όπως αποκαλύφθηκε, η Στέλλα Μπεζαντάκου δεν κινήθηκε απευθείας με δικαστικά μέσα, αλλά επέλεξε αρχικά μια πιο ήπια οδό εξωδικαστικής διευθέτησης. Η διαδικασία ξεκίνησε με την αποστολή επίσημης γραπτής διαμαρτυρίας, καθώς υπογραμμίζει ότι ουδέποτε παραχώρησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της φωνής της για τις ανάγκες του δίσκου.

Επειδή η πρώτη αυτή νομική κίνηση δεν επέφερε κάποια ανταπόκριση ή συμβιβαστική λύση, η πρώην παίκτρια ριάλιτι αποφάσισε να κλιμακώσει τις ενέργειές της καταθέτοντας επίσημη αγωγή, μέσω της οποίας αξιώνει πλέον το συγκεκριμένο μερίδιο από τα πνευματικά και εμπορικά έσοδα που αποφέρει το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι.

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