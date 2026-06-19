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GOSSIP - LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Ξέρω ποιον θέλω για τον ρόλο του Κολοκοτρώνη αλλά δεν ξέρω αν θέλει αυτός»

σμαραγδης
clock 20:00 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στην εκπομπή Πρωινό  καιαναφέρθηκε στο επόμενο κινηματογραφικό έργο που ετοιμάζει, αφιερωμένο στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

«Δεν με έχουν αφήσει σε ησυχία. Λογικό δεν είναι να υπάρχει ζήτηση; Η αναμονή για τον Κολοκοτρώνη είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν για τον Καποδίστρια» είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το πρόσωπο που έχει σκεφτεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο «Ξέρω ποιον θέλω γι’ αυτόν τον ρόλο, αλλά δεν ξέρω αν θέλει κι ο ίδιος. Πρέπει να τον ρωτήσουμε! Αν δεν ρωτήσουμε πρώτα αυτόν, πώς θα σας το πω;».

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