Ραζή για τον θάνατο του Τσόγκα: «Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσω ποτέ αυτό που είδα»

Πριν λίγες ημέρες, ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας "έφυγε" από τη ζωή.

Το ζευγάρι βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στο Λουτράκι, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία, προκειμένου να ξεκουραστεί μαζί με αγαπημένους φίλους. Το απόγευμα της Τετάρτης, η Μαίρη Ραζή επέστρεψε στο σπίτι και εντόπισε τον σύζυγό της πεσμένο στο μπάνιο. Το σοκ ήταν τεράστιο, ωστόσο κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά…

Τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς εξετάζεται αν ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια ή αν προηγήθηκε πτώση και τραυματισμός.

«“Εφυγε” η ρίζα μου, η ρίζα του θεάτρου Πρόβα… Ημασταν μαζί 44 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσω ποτέ αυτό που είδα… Θέλω να τονίσω πως ο Σωτήρης ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας καλόκαρδος άνθρωπος. Δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, δεν είχε αδικήσει κανέναν. Ηθελε πάντα να έχει τη συνείδησή του καθαρή. Μιλούσε καταπληκτικά, γνώριζε όσο λίγοι την ελληνική γλώσσα, ήταν ένας δεύτερος Μπαμπινιώτης. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ…», είπε η ίδια στην εφημερίδα Espresso.

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