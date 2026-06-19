Μαρίνα Σπανού: "Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδούσα στον δρόμο"

Η Μαρίνα Σπανού μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αποκάλυψε πως οι γονείς της με την απόφασή της να τραγουδάει στον δρόμο.

«Εγώ ήθελα πάντα να βρίσκομαι σε μία σκηνή. Δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή εκεί στο Λύκειο αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, με το θέατρο, οπότε ξεκίνησα προετοιμασία για αυτό. Και το να βγω στον δρόμο μέσα στην καραντίνα, ήταν μία ανάγκη μου ουσιαστικά να εκφραστώ και να συνδεθώ με τους ανθρώπους. Και μου έφερνε τρομερή πληρότητα. Σιγά-σιγά έγινε από δρόμος μουσική σκηνή, από μοναξιά σε μία μπάντα», σημείωσε.

«Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδάω στον δρόμο. Έπαθαν τρία εγκεφαλικά. Μόλις κατάλαβαν ότι είναι πολύ μεγάλη μου ανάγκη να το κάνω αυτό, ότι είναι πυρηνική μου ανάγκη και όχι μια τρέλα της στιγμής, ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Και μάλιστα πήγαμε μαζί με τον πατέρα μου να αγοράσουμε το ηχείο που ήθελα, τον εξοπλισμό που ήθελα», πρόσθεσε.

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