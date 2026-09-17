Ηράκλειο: Απόλυση υδρονομέα και «βαρύς πέλεκυς» με πρόστιμα για αυθαίρετη άρδευση

Στην απόλυση υδρονομέα προχώρησε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, εφαρμόζοντας αυστηρά τον Κανονισμό Άρδευσης, ενώ παράλληλα έχουν επιβληθεί πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε καταναλωτές για παραβάσεις του Κανονισμού.

Για τον υδρονομέα που απολύθηκε, διαπιστώθηκε αυθαίρετη επέμβαση στοδημοτικό δίκτυο άρδευσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση ή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας και αφαίρεση υλικών δημοτικής σύνδεσης και κατασκευή μη εγκεκριμένης σύνδεσης προς ιδιωτικό δίκτυο.

Η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου και κρίθηκε ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό Άρδευσης και τη σύμβαση εργασίας.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας εφαρμόζει τον Κανονισμό Άρδευσης και απέναντι στους καταναλωτές επιβάλλοντας πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε όσους τον παραβιάζουν.

Συγκεκριμένα, κατά το 2025 βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις που αφορούσαν αυθαίρετες επεμβάσεις σε υδρομετρητές για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε παράβαση, καθώς και μία παράβαση μη τήρησης του προγράμματος άρδευσης για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Για το 2026 μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί, από το ίδιο άτομο, τέσσερις αυθαίρετες επεμβάσεις σε υδρομετρητές για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε παράβαση, καθώς και μία παράβαση μη τήρησης του προγράμματος άρδευσης, με πρόστιμο 300 ευρώ. Επιπλέον, στο άτομο αυτό επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ για άρδευση με χαλασμένο υδρομετρητή.

"Ο Κανονισμός Άρδευσης ισχύει για όλους και η τήρηση του δεν αποτελεί επιλογή αλλά ευθύνη και υποχρέωση. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Οι έλεγχοι και η εποπτεία θα συνεχιστούν και όποιος παραβιάζει τους κανόνες, πρέπει να γνωρίζει ότι η πράξη του έχει συνέπειες", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου

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