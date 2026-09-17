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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τροχαίο με ηλεκτρικό ποδήλατο - Τραυματίστηκε 13χρονος

τραυματισμός 13χρονου
clock 16:32 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι (17.09) στην οδό Στενημάχου στο Ηράκλειο, όταν ηλεκτρικό ποδήλατο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες ένας 13ρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο, έπεσε πάνω στο τζάμι του αυτοκινήτου, με συνέπεια να τραυματιστεί και να πέσει στο οδόστρωμα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Δείτε τις φωτογραφίες:

τραυματισμός 13χρονου
τραυματισμός 13χρονου
τραυματισμός 13χρονου

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Ανήλικος Τροχαίο Ατύχημα
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