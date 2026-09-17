Ηράκλειο: Τροχαίο με ηλεκτρικό ποδήλατο - Τραυματίστηκε 13χρονος

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι (17.09) στην οδό Στενημάχου στο Ηράκλειο, όταν ηλεκτρικό ποδήλατο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες ένας 13ρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο, έπεσε πάνω στο τζάμι του αυτοκινήτου, με συνέπεια να τραυματιστεί και να πέσει στο οδόστρωμα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Δείτε τις φωτογραφίες:

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