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GOSSIP - LIFESTYLE

ΑΡΟΝ: Παντρεύτηκε και περιμένει το πρώτο του παιδί

αγιος
clock 20:00 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Αpon αποκάλυψε από τη σκηνή των MAD VMA 2026 ότι περιμένει το πρώτο του παιδί και ευχαρίστησε τη σύντροφό του δημόσια. 

«Το μεγαλύτερο ευχαριστώ, ακούστε με λίγο, θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα. Αυτό είναι για σένα. Σ' αγαπώ πολύ!», είπε χαρακτηριστικά. 

Μάλιστα, η σύζυγός του προχώρησε σε μια ανάρτηση στο instagram κι αποκάλυψε και το φύλο του μωρού που περιμένουν και αποκάλυψε πως παντρεύτηκαν

«Δράττομαι κι εγώ της ευκαιρίας, με αυτόν τον τρόπο, για να σας ανακοινώσω με τον καλλιτέχνη της καρδιάς μου-και της καρδιάς σας -

τον ερχομό του γιου μας! Πάνο σ’ευχαρισ τώ που μου χάρισες το δώρο της μητρότητας❤️♾️ Εύχομαι πάντα να αναγνωρίζεται η προσφορά σου στην ελληνική μουσική!🧿», έγραψε χαρακτηριστικά.

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