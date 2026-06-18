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GOSSIP - LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Ο Σάκης δεν κάνει ζήλιες για το τι θα φορέσω, αντιθέτως»

μπο
clock 16:00 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη και αποκάλυψε πως δεν υπάρχει ζήλια ανάμεσά τους σε ό,τι αφορά τις στιλιστικές της επιλογές.

«Ο Σάκης δεν είναι από τους άντρες που θα κάνουν ζήλιες και θα μου πουν να μη φορέσω κάτι γιατί είναι προκλητικό. Αντιθέτως. Εγώ του λέω μήπως είναι πολύ κοντό ένα ρούχο και μου λέει, “όχι είναι τέλειο”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα αρνητικά σχόλια πλέον δεν τα κοιτάω. Πολλές φορές μου λένε φίλοι και γνωστοί μου τι μου γράψανε και απαντάω ότι δε το έχω δει καν. Δεν τα κοιτάω, δεν ασχολούμαι πλέον. Είμαι και πολλά χρόνια πια στα media και στα social οπότε έχω ακούσει και πολύ καλά και πολύ κακά. Έχω δει ότι όλοι έχουν άποψη. Εγώ είμαι ήρεμη με τον εαυτό μου, κάνω αυτά που αγαπώ»

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Χριστίνα Μπόμπα Σάκης Τανιμανίδης
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