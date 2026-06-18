Κόνι Μεταξά: «Άμα έχω βαφτεί, με φλερτάρουν οι άντρες»

Η Κόνι Μεταξά μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει κατά καιρούς αλλά και το φλερτ.

«Πάντα υπήρχα αρνητικά σχόλια. Εγώ, σε κάποια αρνητικά σχόλια, απαντάω! Είμαι ελεύθερη, αλλά δεν ψάχνω τον έρωτα. Υπάρχει ακόμα ο καλοκαιρινός έρωτας; Έχω να τον νιώσω πολύ καιρό. Άμα έχω βαφτεί, με φλερτάρουν οι άντρες», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

«Μετά τα 30 έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο… Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ.

Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει ρε παιδί μου… Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις…», πρόσθεσε.

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