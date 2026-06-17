ΤΕΤ.17 Ιου 2026 22:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μαίρη Ραζή: Βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της Σωτήρη Τσόγκα

ραζ
clock 21:00 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σωτήρης Τσόγκας, γεγονός που προκάλεσε θλίψη στους οικείους του και στον καλλιτεχνικό χώρο.  Ο Σπύρος Μπιμπίλας το έκανε γνωστό μέσα απο ανάρτησή του.

Ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος με τη Μαίρη Ραζή. Το ζευγάρι ήταν μαζί πάνω από 40 ολόκληρα χρόνια, ενώ είχαν μιλήσει ανοιχτά για τον γάμο τους και την κοινή τους πορεία.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε την θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από την ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος , ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες. Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81 «Άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με την Μαίρη στην Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στην Μαίρη και την κόρη τους στην αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσόγκα»., εγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Διαβάστε επίσης 

Γκοτσόπουλος: «Στα τελευταία γυρίσματα για τον «Άγιο έρωτα» υπήρχε πολλή συγκίνηση και καθόλου αντιστάσεις»

Παππά για την εμμηνόπαυση: «Ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που δεν θέλουν καθόλου σεξ»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηθοποιός Θάνατος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis