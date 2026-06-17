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GOSSIP - LIFESTYLE

Παππά για την εμμηνόπαυση: «Ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που δεν θέλουν καθόλου σεξ»

χ
clock 20:00 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Χριστίνα Παππά βρέθηκε στην εκπομπή Πρωινό και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου αλλά και για τον ρόλο που παίζει η ερωτική πράξη στη ζωή της.

«Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, όχι, κάθετα, όχι. Το σεξ ξέχασέ το. Δεν θέλω σεξ. Είναι γυναίκες, σε μια περίοδο… που εγώ δε ντρέπομαι να το πω, είναι ένα πράγμα το οποίο οι γυναίκες πρέπει να το λέμε. Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση ή θέλει πολύ σεξ, ή δεν θέλει πολύ σεξ.

Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου. Είμαι της παρέας, μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, είμαι της συντροφικότητας. Δεν λέω και όχι αλλά δεν είναι όπως όταν ήμουν μικρή που ζούσα με το σεξ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και νομίζω ότι κάθε δεκαετία που αλλάζει 30, 40, 50, γίνονται και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας, διαφορετικές σκέψεις», ανέφερε.

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