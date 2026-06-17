Ακύλας: «Η διαφήμιση για γνωστό ταχυφαγείο με βοήθησε να ξεφύγω από το οικονομικό μου πρόβλημα»

Ο Ακύλας μίλησε στην εκπομπή Πρωινό για τη διαφήμιση που έκανε για γνωστή εταιρεία ταχυγαγείου αλλά και για την καθημερινότητά του μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision

«Δεν έχω συνειδητοποιήσει κάτι, γιατί με το που γύρισα ξεκίνησα πρόβες, δουλειές. Αλλά εντάξει, χαίρομαι που δουλεύω. Είμαι περήφανος και χαρούμενος, που αυτή τη στιγμή βιοπορίζομαι από τη μουσική μου. Αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, από όταν τραγουδούσα στο δρόμο», είπε αρχικά ο Ακύλας.

«Αρχικά το ότι έχω δικό μου γεύμα είναι τρελό, πραγματικά. Εγώ είμαι φαν. Φυσικά με έχει βοηθήσει να ξεφύγω από το οικονομικό μου πρόβλημα, αλλά και να κάνω τα δώρα μου. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να προσφέρω στην οικογένειά μου πράγματα. Οπότε, είμαι πολύ χαρούμενος που πλέον μπορώ να το κάνω. Η μαμά μου ήθελε να με προστατεύσει. Τη στιγμή, δηλαδή, που κατέβηκα, με αγκάλιασε και μου λέει “Αγάπη μου, είμαι πολύ περήφανη για σένα, ανεξαρτήτως θέσης, ό,τι κι αν έχει συμβεί, σ’ αγαπάω”. Η αγκαλιά της μαμάς τα ηρεμεί όλα».

«Θα ήθελα να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, γιατί εκείνοι στο παρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, οπότε θέλω να αναπληρώσω τον χαμένο χρόνο», κατέληξε ο τραγουδιστής.

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