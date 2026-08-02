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GOSSIP - LIFESTYLE

Ανησυχία με την εικόνα της Αριάνα Γκράντε στο νέο βιντεοκλίπ της

arina
clock 12:00 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανησυχία προκάλεσε η Αριάνα Γκράντε με την ακραία αδυνατισμένη εικόνα της στο βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Petal».  Μπορεί η ίδια να έχει επιμείνει δημόσια ότι είναι υγιής, οι θαυμαστές της τόνισαν ότι φαίνεται υπερβολικά αδύνατη.

«Είναι σαν να κοιτάζεις την Κάρεν Κάρπεντερ και όλοι απλώς να σηκώνουν αδιάφορα τους ώμους», έγραψε κάποιος.



«Έχω πραγματικά κουραστεί να το κανονικοποιούμε αυτό και να προσποιούμαστε ότι είναι εντάξει», σχολίασε άλλος. «Σοκαριστικό και σπαρακτικό», τόνισε άλλος. «Για την αγάπη του Θεού, σε παρακαλώ, φάε κάτι», «Τα κόκαλά της κυριολεκτικά πετάγονται έξω», ήταν μερικά ακόμη σχόλια.



Παρά τα παραπάνω σχόλια, άλλοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν την τραγουδίστρια, επισημαίνοντας ότι είναι ανάρμοστο να σχολιάζει κανείς τη σωματική της εμφάνιση.

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