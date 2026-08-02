Μητσοτάκης: Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην Πολιτική Προστασία

Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, με την καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής στο λογαριασμό του στο facebook προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν η τελευταία ανασκόπηση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, «για λίγες Κυριακές δεν θα έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού, η δουλειά όμως συνεχίζεται κανονικά και μέσα στον Αύγουστο».

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Πρωθπουργός στο μήνυμά του.

Επιπλέον σημειώνει ότι «η εικόνα που βλέπουμε αυτές τις ημέρες στη Θέουτα της Ισπανίας μας υπενθυμίζει ότι το μεταναστευτικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη».

Στον χώρο της Υγείας ο κ. Μητσοτάκης αναφέται στο στεγαστικό πρόβλημα του ιατρικού προσωπίκου στα νησιά: «Συμφωνήσαμε με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org και για τους επόμενους δύο μήνες θα παρέχει δωρεάν διαμονή σε επαγγελματίες υγείας του ΕΣΥ σε πέντε ελληνικά νησιά: Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τήνο».

Υοενθυμίζει επίσης ότι στην Αλεξανδρούπολη, ολοκληρώθηκαν δύο πολύ σημαντικά έργα για τον λιμένα: η εκβάθυνσή του και η οδική σύνδεσή του με τη νέα Περιφερειακή Οδό.

Όσον αφορά τον Πολιτισμό, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι ολοκληρώθηκαν έργα αναβάθμισης στην Αρχαία Αγορά, και αναφέρεται επίσης στον νέο οργανισμό, θυγατρική του ΟΔΑΠ, με τον οποίο «θα είναι η ακόμη καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη των ελληνικών μνημείων, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως η βελτίωση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ, η αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών κάθε μνημείου».

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