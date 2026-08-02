Η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει διακοπές στην Κρήτη

Την πιο ευτυχισμένη βιώνει η Σίσσυ Χρηστίδου καθώς τα δημοσιεύματα την θέλουν να είναι ερωτευμένη. Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Χανιά μαζί με την παρέα της.

Η ίδια δημοσίευσε μία ολόσωμη φωτογραφία της από το ξενοδοχείο που διέμενε αλλά και από τη βραδινή βόλτα της στο λιμάνι των Χανίων.

Image

Image

Διαβάστε επίσης

Οι πρώτες δηλώσεις του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό

Τσιμτσιλή για Σοφό: «Είναι απίστευτο το ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί και έχουμε περάσει όλα αυτά»