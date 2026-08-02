Η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει διακοπές στην Κρήτη

Την πιο ευτυχισμένη βιώνει η Σίσσυ Χρηστίδου καθώς τα δημοσιεύματα την θέλουν να είναι ερωτευμένη. Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Χανιά μαζί με την παρέα της.
Η ίδια δημοσίευσε μία ολόσωμη φωτογραφία της από το ξενοδοχείο που διέμενε αλλά και από τη βραδινή βόλτα της στο λιμάνι των Χανίων.
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