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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει διακοπές στην Κρήτη

χρηστίδου
clock 13:00 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πιο ευτυχισμένη βιώνει η Σίσσυ Χρηστίδου καθώς τα δημοσιεύματα την θέλουν να είναι ερωτευμένη. Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο νησί μας και συγκεκριμένα στα Χανιά μαζί με την παρέα της.

Η ίδια δημοσίευσε μία ολόσωμη φωτογραφία της από το ξενοδοχείο που διέμενε αλλά και από τη βραδινή βόλτα της στο λιμάνι των Χανίων.

χρηστιδου
χρηστιδου

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σίσσυ χρηστίδου Χανιά
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