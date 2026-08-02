Ανησυχία στην Ανατολική Κρήτη: Οι τουρίστες ήρθαν, αλλά δεν ψωνίζουν

Με χαμηλότερες προσδοκίες από τις περσινές κινείται η φετινή τουριστική περίοδος για τον εμπορικό κόσμο της ανατολικής Κρήτης, καθώς, παρά τις υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία, η εικόνα στην αγορά δεν είναι η αναμενόμενη.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, Βαγγέλης Περάκης, ανέφερε ότι η εμπορική κίνηση είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, με τον τζίρο των καταστημάτων να καταγράφει πτώση της τάξης του 15% έως 20%. Όπως σημείωσε, οι τουρίστες δεν κυκλοφορούν στην αγορά και, ακόμη κι όταν το κάνουν, περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους.

Οι έμποροι, όπως είπε, έχουν πλέον στρέψει τις ελπίδες τους στον Αύγουστο, προσδοκώντας βελτίωση της κατάστασης. Αναφερόμενος στις θερινές εκπτώσεις, εξήγησε ότι στη Χερσόνησο αρκετές επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε εκπτώσεις από τον πρώτο μήνα, καθώς το σχετικό καθεστώς δεν είναι υποχρεωτικό.

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, Μανώλης Πάγκαλος. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, μπορεί τα ξενοδοχεία της περιοχής να παρουσιάζουν υψηλές πληρότητες, αυτό όμως δεν αποτυπώνεται στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο οι ξένοι επισκέπτες όσο και οι ντόπιοι πραγματοποιούν αγορές μόνο για τα απολύτως απαραίτητα, ενώ η γενικότερη καταναλωτική δαπάνη εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη.

Ο κ. Πάγκαλος στάθηκε ακόμη στις επιπτώσεις από τα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις και η έλλειψη συντονισμού στα εργοτάξια δυσχεραίνουν την πρόσβαση στον Άγιο Νικόλαο και επηρεάζουν συνολικά την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, οι έμποροι εκφράζουν έντονο προβληματισμό και ανησυχούν ότι, αν η εικόνα αυτή συνεχιστεί, το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες για τις τοπικές επιχειρήσεις.

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