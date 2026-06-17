Μάρω Κοντού: Σπάει τη σιωπή της μέσα από το νοσοκομείο

Η Μάρω Κοντού βρίσκεται στο νοσοκομείο και η ίδια μιλώντας στην εκπομπή Live News ξεκαθάρισε ότι η εισαγωγή της οφείλεται σε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι της.

«Η Μάρω Κοντού λοιπόν επικοινώνησε με το Mega και ήθελε να διευκρινίσει κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες που κυκλοφορούν από το πρωί. Η γυναίκα έπεσε και γλίστρησε και έσπασε το πόδι της, έχει κάκωση στο αριστερό ισχίο, έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

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