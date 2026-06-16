Συνατσάκη: «Βλέπω παιδοψυχολόγο και κάνουμε θεραπείες και με τον σύντροφό μου ως ζευγάρι»

H Mαίρη Συνατσάκη μίλησε στην εκπομπή Breakfast για τη σημασία της ψυχοθεραπείας, αλλά και για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Θα ήθελα να είμαστε πιο ανοιχτή σαν κοινωνία στα θέματα ψυχικής υγείας και να μην είναι τόσο ταμπού», είπε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

«Θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή που να εμβαθύνει σε τέτοια θέματα, αλλά θα ήθελα να γίνεται με όσο σεβασμό πρέπει. Να μην είναι αερολογίες δηλαδή, να είναι εκπομπές που θα απαρτίζονται από πραγματικά ειδικούς. Κάνω πάρα πολλά χρόνια θεραπεία. Τώρα με τη μικρή μιλάω με παιδοψυχολόγο όποτε το χρειαστώ, με τον Ίαν μπορεί να κάνουμε συνεδρίες ως ζευγάρι. Για μένα είναι η πρώτη προτεραιότητα της ζωής μου», ανέφερε σε άλλο σημείο η Μαίρη Συνατσάκη.

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