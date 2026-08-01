Κυμπουρόπουλος - Ατύχημα με το αμαξίδιο: Μας έδειξε τι σημαίνει να πέφτεις και να σηκώνεσαι πιο δυνατός

Η είδηση για το ατύχημα του πρώην ευρωβουλευτή πάγωσε για λίγο το πολιτικό προσκήνιο. Μια πτώση από το αναπηρικό αμαξίδιο και η εσπευσμένη διακομιδή του στο «Ασκληπιείο Βούλας» θύμισε σε όλους πόσο απρόβλεπτη και εύθραυστη μπορεί να γίνει η καθημερινότητα.

Η ανθρώπινη πλευρά της πολιτικής

Πίσω από τα επίσημα κοστούμια και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, υπάρχει πάντα ο άνθρωπος. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος δεν κρύφτηκε πίσω από μια στεγνή, τυπική ανακοίνωση.

Με μια σπάνια ειλικρίνεια, παραδέχτηκε δημόσια τη στιγμή της ανθρώπινης αδυναμίας. «Φοβήθηκα».Αυτή η λέξη, ειπωμένη από έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τη δύναμη της θέλησης, συγκίνησε και προβλημάτισε.

Η πολιτική χρειάζεται περισσότερη τέτοια αυθεντικότητα.

Το όπλο του αυτοσαρκασμού

Το μεγαλείο του χαρακτήρα του, όμως, φάνηκε στη συνέχεια. Εκεί που άλλοι θα λύγιζαν, εκείνος επιστράτευσε το πιο ισχυρό του όπλο: τον αυτοσαρκασμό. Το σχόλιό του για το σπασμένο γόνατο -«τα πόδια μου δεν τα κουνάω έτσι κι αλλιώς» - αποτελεί ένα αληθινό μνημείο ψυχικού σθένους.

Ένας αληθινός μαχητής

Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι, παρά το κάταγμα και τους μώλωπες, το μυαλό του βρίσκεται ήδη στην επιστροφή στα καθήκοντά του. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος έχει μάθει να ξεπερνά εμπόδια που για τους περισσότερους φαντάζουν βουνά.

Του ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση. Η παρουσία του είναι απαραίτητη, όχι μόνο για το έργο του, αλλά και για να μας θυμίζει τι σημαίνει να πέφτεις και να σηκώνεσαι πάντα πιο δυνατός.

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