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GOSSIP - LIFESTYLE

Συσσοβίτης: «Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα»

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clock 12:00 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Αλέκος Συσσοβίτης βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή.

«Όσο περισσότερο βάλλεσαι σε κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι να φύγεις από αυτό. Με τις σχέσεις, είναι διαφορετικό. Εγώ δεν έκανα μακροχρόνιες σχέσεις, λόγω του ότι είχα τέτοιες καταβολές», είπε αρχικά ο Αλέκος Συσσοβίτης.

«Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα. Όταν ένιωσα ότι η σχέση πήγε να χαλάσει, ίσως από την αίσθηση κινδύνου που είχα μη χαλάσει η σχέση, είπα “πάμε να κάνουμε αυτό που είχες προτείνει”. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι πηγαίο, αυθόρμητο και αληθινό», πρόσθεσε.

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