Dara: "Όταν γύρισα στη Βουλγαρία μετά τη Eurovision ήμουν σε πανικό"

Η Dara, η νικήτρια της φετινής Eurovisionπου εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga», αποκάλυψε πως βρισκοταν σε πανικό. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Ελλάδα και μίλησε για όσα συνέβησαν μετά τη νίκη της, αλλά και για τη σχέση της με τον σύζυγό της

«Έρχονται πολλά καινούργια πράγματα στη ζωή μου, αλλά το πρόγραμμά μου είναι ασφυκτικά γεμάτο. Είχα ήδη πολλή δουλειά και την είχα αφήσει πίσω λόγω της Eurovision. Όταν γύρισα στη Βουλγαρία με περίμενε η δουλειά, ήμουν σε πανικό. Όλοι ήταν χαρούμενοι αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου και να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω. Φυσικά, η πίεση είναι μέρος της επιτυχίας».

«Ο άντρας μου είναι ο σωτήρας μου. Θα βρει πάντα αυτό που χρειάζομαι και αν δεν το ξέρει, θα του το πω και θα το βρει. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο σύζυγός μου, μου έλεγε ότι θα κερδίσω και με ρωτούσε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Προσπάθησα δύο φορές να τα παρατήσω, αλλά κάθε φορά που το έκανα εκείνος ήταν εκεί και μου φώναζε “είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις”. Εμπιστεύομαι το ένστικτό του. Πρέπει να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και σε αγαπούν», πρόσθεσε.

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