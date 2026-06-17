Γκοτσόπουλος: «Στα τελευταία γυρίσματα για τον «Άγιο έρωτα» υπήρχε πολλή συγκίνηση και καθόλου αντιστάσεις»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος βρέθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με αφορμή το επερχόμενο φινάλε για τον “Άγιο έρωτα” στον Alpha.

“στα τελευταία γυρίσματα υπήρχε πολλή συγκίνηση και, επειδή ήταν αρκετά εξαντλητικά, θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν καθόλου αντιστάσεις. Εκεί όμως, καμιά φορά, προκύπτουν και οι πιο ωραίες ερμηνείες. Δεν υπάρχει πολλή σκέψη. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πραγματικά, πολύ συγκινητικά”.

“Όταν μου έγινε η πρόταση για τον ρόλο του πατέρα Νικολάου, το πίστεψα πολύ. Νομίζω πως, όταν υπήρξαν στην αρχή αμφισβητήσεις για τη σειρά, παρασυρθήκαμε όλοι. Επειδή, πίσω από μια επιτυχία κρύβονται πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο οι ηθοποιοί, τους οφείλουμε πολλά”, είπε ο ηθοποιος.

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