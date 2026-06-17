Μουζουράκης: «Τον τελευταίο καιρό παθαίνω κρίσεις πανικού μέσα στη μέρα»

Ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε στην εκπομοπή Happy Day και παραδέχτηκε πως το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει κάποιες κρίσεις πανικού.

«Τώρα τελευταία, παθαίνω κρίσεις πανικού μέσα στην μέρα ακόμα και όταν δεν έχω κάποια εμφάνιση», είπε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης.

«Έχω άγχος που σήμερα είναι εδώ η οικογένειά μου. Παράλληλα όμως είμαι και χαρούμενος. Η γυναίκα μου κάποιες φορές μου κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τα τραγούδια μου και τα λαμβάνω υπόψιν», συμπλήρωσε

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