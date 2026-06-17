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Άγιος Έρωτας: H Άννα καταρρέει μόνη της από έντονο πόνο

άγιος
clock 11:00 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Έρωτα;

Επεισόδιο 128: Η μεγάλη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά με αλλεπάλληλες ανατροπές, καθώς ο Αντρέας εμφανίζεται απρόσμενα στο δικαστήριο και αναλαμβάνει την πολιτική αγωγή. Ο Νικόλαος παλεύει με τη δική του σκοτεινή οργή, κρύβοντας από τη Χλόη και όλους ένα μαχαίρι. Παράλληλα, ο Πέτρος και η Ειρήνη ετοιμάζουν τη φυγή τους, χωρίς να ξέρουν ότι ο Στέφανος αρχίζει να αντιλαμβάνεται την προδοσία τους. Στο σπίτι του Νικηφόρου, η Άννα καταρρέει μόνη της από έντονο πόνο και καλεί απεγνωσμένα για βοήθεια. Πίσω στο δικαστήριο, ο Βεργάδης, βλέποντας πως ο Αντρέας δεν εκβιάζεται πια, αλλάζει αιφνιδιαστικά υπερασπιστική γραμμή, αφήνοντας άναυδους τους πάντες και οδηγώντας τον ίδιο τον Παύλο σε έκρηξη οργής.

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