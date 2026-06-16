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Shakira για Μουντιάλ: "Έχω μια σύνδεση με το ποδόσφαιρο που μοιάζει να είναι άρρηκτη"

shakira
clock 23:00 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Shakira παραχώρησε συνέντευξη στο People, αναφερόμενη αρχικά στο 2006, όταν εμφανίστηκε στο Μουντιάλ μαζί με τον Wyclef Jean και το «Hips Don’t Lie», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη διοργάνωση του 2010, όπου παρουσίασε το «Waka Waka (This Time for Africa)», τραγούδι που, όπως είπε, άλλαξε τη ζωή της και λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα πορεία της

Η ίδια αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου γνώρισε τον πρώην σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, Ζεράρ Πικέ, ο οποίος συμμετείχε στο ίδιο Μουντιάλ, σημειώνοντας πως το «Waka Waka» συνδέθηκε άμεσα με την προσωπική της ζωή και τη δημιουργία της οικογένειάς της. «Γι’ αυτό αποκαλώ τα παιδιά μου “Waka παιδιά”», είπε, εξηγώντας ότι πιστεύει πως η οικογένειά της «γεννήθηκε» μέσα από εκείνη τη συγκυρία.

Παράλληλα, μίλησε για τη φετινή της παρουσία, καθώς εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης μαζί με τον Burna Boy  ενώ τόνισε πως ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με τη συμμετοχή της στο πρώτο halftime show τελικού Μουντιάλ, στις 18 Ιουλίου στο MetLife Stadium, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τη Μαντόνα και τους BTS.

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