Αkylas: «Την πρώτη φορά που πήγα στη Διονυσίου Αεροπαγίτου τραγουδούσα 6 ώρες, είχα βγάλει 50 ευρώ»

O Aklylas βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και θυμήθηκε τα χρόνια που ο ίδιος τραγουδούσε στον δρόμο.

«ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος γιατί δεν πληρώνει κάποιος εισιτήριο για να σε δει. Μπορείς να φας bullying, να σε χλευάσουν. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Την πρώτη φορά που πήγα στη Διονυσίου Αεροπαγίτου τραγουδούσα 6 ώρες, είχα βγάλει 50 ευρώ αλλά συνέχιζα, έπαιζα πολύ Έλβις Πρίσλεϊ.

Ο κολλητός μου είχε μεταφέρει ότι είχαν έρθει κάποιοι και σχολίαζαν ότι “αυτός τραγουδούσε στα μαγαζιά και τώρα είναι στον δρόμο”. Δεν μάσησα, πήγα Eurovision μετά», είπε ο τραγουδιστής.

Εξομολογήθηκε, μάλιστα, ότι είχε πέσει θύμα ελέγχων από την αστυνομία, λέγοντας: «Ήταν λίγο ζόρικο όταν είχαμε τρέξιμο γιατί κουβαλούσα ηχείο 10 κιλά»

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