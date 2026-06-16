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Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική
κοντού
clock 12:00 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο νοσοκομείο μπήκε την Δευτέρα η Μάρω Κοντού και σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού νοσοκομείου.

Τη νοσηλεία της Μάρως Κοντού επιβεβαίωσε στο newsit.gr και ο Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Όπως είπε, η Μάρω Κοντού έφτασε τη Δευτέρα, στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικόν.

Όπως έγινε γνωστό, η ίδια παρακολουθείται και από πνευμονολόγους καθώς αντιμετωπίζει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα και – όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννακός – «είναι σε καλά χέρια». 

Ο ίδιος σημείωσε πως «ελπίζουμε να αναρρώσει σύντομα».

Η Μάρω Κοντού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εδώ και λίγο καιρό ένα πρόβλημα στους πνεύμονες, ωστόσο η αγαπημένη ηθοποιός λαμβάνει θεραπεία και ανταποκρίνεται.  

Ωστόσο, ένα καρδιολογικό πρόβλημα ανάγκασε την 92χρονο ηθοποιό να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες. 

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Μάρω Κοντού Νοσοκομείο
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