Βανδή - Θεοδωρίδου: Η φωτογράφιση για την αφίσα της συνεργασίας τους

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή θα συνεργαστούν τον επόμενο χειμώνα στην Αθήνα. Οι δύο τραγουδίστριες πραγματοποίησαν τη φωτογράφιση για την επίσημη αφίσα των εμφανίσεών τους και μοιράστηκαν ένα σχετικό βίντεο.

«Μόλις τελειώσαμε τη φωτογράφιση για την αφίσα μας για το ΝΟΧ. Ήταν γρήγορη σχετικά, γύρω στις επτά ώρες» είπε με χιούμορ η Δέσποινα Βανδή

«Ήταν φανταστική. Παιδιά, έρχεται μαγικός χειμώνας. Θα περάσουμε τέλεια», συμπλήρωσε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

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