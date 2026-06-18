Μαραντίνης για το μέλλον των Onirama: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για αυτή την απόφαση»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης βρέθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και περιέγραψε πώς οδηγήθηκαν οι Onirama να διαλυθούν.

«Το κατάλαβα για μένα ότι είναι ωραίο κάποια στιγμή, κάποια πράγματα να βάζεις μια άνω τελεία. Γιατί εγώ έτσι το λέω. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει πολύ ούτε στο “ποτέ”, ούτε στο “πάντα”.

Οπότε, αυτό που μ’ αρέσει και να λέω και για τους Onirama και για τη φάση αυτή που έχει συμβεί τώρα, είναι ότι έχουμε βάλει μια άνω τελεία. Έκρινα ότι αυτό είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο, και ίσως και σοφό, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για αυτή την απόφαση, όπως δυσκολεύτηκαν και τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά από τόσες δεκαετίες, νομίζω ότι έχει μια διαφορά με τις ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή αυτό και έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις που πολλά συγκροτήματα έκαναν ένα κενό, μετά ξαναβρεθήκαν, έκαναν μεγαλύτερη καριέρα, έκαναν μικρότερη, δηλαδή είτε από συγκροτήματα πολύ μεγάλα στο εξωτερικό, όπως και εδώ, που μπορούν και επαναπροσδιορίζονται μαζί. Θεωρώ ότι είναι σοφό να μπορείς να αντιληφθείς πότε πρέπει κάτι να το σταματήσεις, και να μην σε σταματήσει. Και νομίζω ότι εμείς βρήκαμε το χρόνο και τη στιγμή που έπρεπε να το σταματήσουμε εμείς.»

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