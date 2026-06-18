SNIK: Έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό στο Ντουμπάι

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τονSNIK αμέσως μετά από ταξίδι του στο Ντουμπάι πριν από λίγες ημέρες.

Μέσα από μια σειρά από stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ίδιος ο SNIK αποκάλυψε ότι έχασε ένα χρηματικό ποσό κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ντουμπάι.

Ο τράπερ αποκάλυψε πως η αστυνομία του Ντουμπάι κατάφερε τελικά να τον βρει, αφού τον εντόπισε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προχώρησε σε πλήρη ταυτοποίηση του λογαριασμού του, προκειμένου να τον ενημερώσει για την εύρεση των χρημάτων του! Η άμεση κινητοποίηση των Αρχών των Εμιράτων μέσω της τεχνολογίας άφησε άφωνο τον τράπερ, ο οποίος μοιράστηκε αυτή την απίστευτη εξέλιξη με τους εμβρόντητους ακολούθους του.