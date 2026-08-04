Champions League: «Κόλλησε» στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός

Στο «λευκό» 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ναϊμέγκεν στον πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να κυνηγήσει ένα μεγάλο «διπλό» την επόμενη Τρίτη (11/8, 20:30) στο «Goffertstadion», για να πάρει το «εισιτήριο» για τα play off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα... περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Μπόντο/Γκλιμτ.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο με τον Ολυμπιακό να «γράφει» την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα στο 13’ όταν από κόρνερ του Μουζακίτη ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Κρέταζ απέκρουσε έχοντας απλώσει όλο το κορμί του. Η ολλανδική ομάδα είχε την πρώτη ευκαιρία της στο 20’ με το σουτ του Μπίσοφ, που πρόλαβε να κόψει ο Σάλιακας, ενώ στο 29’ ο Σερί είχε δύο ημιτελείς προσπάθειες μέσα απ’ την περιοχή.

Στο 38’ ο Κρέταζ έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Ελ Κααμπί με το αριστερό, ενώ στο 45’ στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Πόποβιτς απέκρουσε σε κόρνερ το πλασέ του Λίνσεν. Στο δεύτερο μέρος η Ναϊμέγκεν ήταν πιο επιθετική κι απείλησε την άμυνα του Ολυμπιακού.

Στο 53’ ο Πόποβιτς έκανε πολύ μεγάλη απόκρουση στη γωνία του στο σουτ του Μοντέιρο, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μπρούνο πρόλαβε κι έδιωξε λίγο πριν φτάσει η μπάλα στον Λίνσεν, σε μία φάση όπου η ολλανδική ομάδα είχε φέρει πολλούς παίκτες στην περιοχή του Ολυμπιακού.

Οι μαζεμένες αλλαγές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο 56' δεν άλλαξαν πολλά για τον Ολυμπιακό που δυσκολευόταν στο να δημιουργήσει ευκαιρίες μπροστά απ’ την εστία των Ολλανδών. Στο 68’ ο Κρέταζ έδιωξε την τελευταία στιγμή τη σέντρα του Μπρούνο, ενώ στο 74’ βγήκε και μπλόκαρε με αποφασιστικότητα μπροστά απ’ τον Ελ Κααμπί σε πολύ καλή αντεπίθεση του Ολυμπιακού.

Διαιτητής: Χοσέ Σάντσεθ (Ισπανία)

Κίτρινες: 11’ Κάρμο, 67’ Ντάνι Γκαρθία

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Σάλιακας (56’ Μαφέο), Κάρμο (56’ Πιρόλα), Ρέτσος (64’ λ.τρ. Σμαΐλοβιτς), Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Ροντινέι, Τσικίνιο (56’ Ζότα Σίλβα), Ρόκα (46’ Ζέλσον Μαρτίνς), Ελ Κααμπί.

ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ (Ντικ Στρόιντερ): Κρέταζ, Σάντλερ (74’ Χάνσεν-Άαροεν), Φόνβιλ, Στορμ (70’ Περέιρα), Νέγιασμιτς, Μοντέιρο (90’ Βίλιουμσον), Λεμπρετόν, Ουαΐσα (70’ Μορ), Σερί, Μπίσοφ, Λίνσεν (74’ Τάντιτς).