Μικ Τζάγκερ: "Είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones, ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου"

Την ελπίδα ότι οι Rolling Stones θα επιστρέψουν σύντομα στις ζωντανές εμφανίσεις εξέφρασε Μικ Τζάγκερ, σε συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας του συγκροτήματος.







Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, με τίτλο «Foreign Tongues», στις 10 Ιουλίου μέσω της Polydor/Universal Music, ενώ η πλήρης λίστα των τραγουδιών αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο μήνα.







Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Sunday Sitdown» ο Μικ Τζάγκερ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πιθανότητα επιστροφής στη σκηνή, λέγοντας «θα ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω». Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περιοδεία μέσα στα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας πως δεν περιμένει να γίνουν συναυλίες άμεσα, αλλά υπάρχει ελπίδα για το μέλλον: «Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου».

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