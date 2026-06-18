Έμα Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια

Ένα διαρκές πένθος βιώνει η Εμα Χεμινγκ από τότε που ο Βruce Willis διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια. Ωστόσο, η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού έχει μάθει πλέον να το διαχειρίζεται.







Η Έμα Χέιμνγκείναι πλέον η βασική φροντίστρια του Γουίλις, αν και εκείνος διαμένει σε ξεχωριστή κατοικία από τη σύζυγο και τις δύο μικρές κόρες τους, τη 14χρονη Μέιμπελ και τη 12χρονη Έβελιν, έχοντας στο πλευρό του ομάδα φροντιστών σε εικοσιτετράωρη βάση.







Σε συνέντευξή της στο podcast «The Bossticks» μίλησε για τις δύσκολη πραγματικότητά της ως φροντίστρια του συζύγου της και αναφέρθηκε σε μία «πολύ συνηθισμένη παρανόηση» σχετικά με τη μετωποκροταφική άνοια. Όπως εξήγησε, η πάθηση εμφανίζεται σε «τρεις διαφορετικές παραλλαγές» και η μορφή από την οποία πάσχει ο Γουίλις επηρεάζει κυρίως την ικανότητά του να επικοινωνεί. «Η μορφή που έχει ο Μπρους επηρεάζει τη γλώσσα. Υπάρχει, όμως, μια άλλη παραλλαγή που επηρεάζει τη συμπεριφορά και μία ακόμη που μπορεί να επηρεάσει την κίνηση», εξήγησε.







Η Χέιμινγκ επισήμανε ότι ο κόσμος συχνά συγχέει τη μετωποκροταφική άνοια με τη νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία επηρεάζει τη μνήμη. «Πρόκειται για διαφορετικό τμήμα του εγκεφάλου. Επομένως, όταν οι άνθρωποι ρωτούν: “Θυμάται ποια είσαι;”, η απάντηση είναι ότι με θυμάται, επειδή δεν έχει Αλτσχάιμερ, αλλά μετωποκροταφική άνοια», επισήμανε. «Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη παρανόηση, καθώς όταν σκεφτόμαστε την άνοια, το μυαλό μας πηγαίνει στην απώλεια μνήμης», πρόσθεσε.

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