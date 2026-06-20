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Το τελευταίο ηχητικό ντοκουμέντο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

αλικη
clock 11:00 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε μία εξομολόγηση είχε προχωρήσει ηΑλίκη Βουγιουκλάκησε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις παρουσιάστηκε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Η ηθοποιός  πίστευε ότι τα πιο ουσιαστικά γύρω από το πρόσωπό της θα λέγονταν και θα γράφονταν, αφού θα είχε φύγει από η ζωή.

 «Έχουν να ειπωθούν, να γραφτούν, πολλά κι όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια. Κι ίσως τότε να γραφτούν τα σημαντικότερα και να ειπωθούν τα πιο ουσιαστικά. Να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τη ζωή όπως είναι και όπως συνεχίζεται όταν εμείς φεύγουμε απ’ τη ζωή». 

«Και δείτε τι γίνεται με τη Μέριλιν Μονρόε. Πόσες εκδόσεις βιβλίων έχουν γίνει, πώς έχουν γραφτεί, πόσα έχουν ειπωθεί. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τι να κάνουμε; Έτσι πιστεύω. Διάφορες εκδοχές, πολλά θα ειπωθούν κι ίσως πολλά θα μου αναγνωριστούν τότε. Δεν έχει πίκρα αυτό που λέω. Όχι ίσα ίσα, με ικανοποιεί», είχε εξομολογηθεί.

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Αλίκη Βουγιουκλάκη ντοκουμέντο
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