Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η συγκινητική εξομολόγηση για το τροχαίο του πατέρα της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της έκανε μια προσωπική εξομολόγηση, φέρνοντας στη μνήμη της τον αιφνίδιο θάνατο του δικού της πατέρα σε θανατηφόρο τροχαίο.

«Αυτό που λέει, ότι έχει μείνει και ένα τραύμα στα παιδιά, που ο μπαμπάς είπε "Παιδιά φεύγω, τα λέμε το απόγευμα", και τώρα δυόμιση χρόνια δίνει αυτόν τον αγώνα, πόσο σκληρό είναι αυτό. Ευτυχώς, όταν όλα πάνε καλά μετά, το ‘χεις σαν μία πολύ δύσκολη, επώδυνη ανάμνηση που σου ‘χει δώσει πολλά μαθήματα ζωής, αλλά ξέρεις ότι έχει ξεπεραστεί. Τώρα εδώ, σου λέει ότι εδώ και τρία χρόνια παλεύουν για μία σχετική κανονικότητα. Είναι ένας νέος άνθρωπος με δυο μικρά παιδάκια», είπε χαρακτηριστικά.

«Πάντως λέω, ρε παιδιά, πώς σου μένει, ας πούμε… Ξέρεις, σε ένα τροχαίο σου μένει αυτό. Δηλαδή φεύγει ένας άνθρωπος, χαιρετιέστε και πιστεύεις ότι θα τον δεις το βράδυ, την επόμενη μέρα και δεν γυρνάει ποτέ.

Εδώ ο άνθρωπος δεν έχει φύγει και μακάρι σύντομα να γυρίσει στα παιδιά του, αλλά βάζω λίγο τον εαυτό μου σε σχέση με το τροχαίο του μπαμπά μου, γι’ αυτό και το αναφέρω. Αυτό δηλαδή που περιέγραψε ως τραύμα, ότι φεύγει ένας άνθρωπος και ξαφνικά δεν ξαναγυρνάει ή δεν ξαναγυρνάει όπως ήτανε… Μένεις πάντα με ένα "Τι έγινε τώρα;". Δεν είπα αυτά που ήθελα… Δεν είπα το αντίο, δεν συζήτησα, δεν μοιράστηκα».

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