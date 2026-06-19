Η συγκινητική ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τη γιαγιά της

Η Δανάη Μπάρκα έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της και πόσταρε μία φωτογραφία από την ημέρα του γάμου της.

«Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπηεκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως «όμορφα» ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο».

«Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε. Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό. Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σ’αγαπαω γιαγιούλα μου. Ο παππούς μάς βλέπει και χαίρεται. όσοι έχουμε τις γιαγιάδες & τους παππούδες μας: Ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ! Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο», έγραψε χαρακτηριστικα.

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