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Πέθανε ο Τζέιμς Μπάροους, ο σκηνοθέτης της κορυφαίας κωμικής σειράς «Friends»

σκηνοθέτης
clock 23:00 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Τζέιμς Μπάροους, ο σκηνοθέτης της θρυλικής κωμικής σειράς Friends, σε ηλικία 85 ετών.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μπάροους ανέλαβε περισσότερα από 1.000 επεισόδια κλασικών τηλεοπτικών κωμικών σειρών, όπως των «Friends», «Big Bang Theory» και «Will and Grace».

«Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαχρονική κληρονομιά του Τζέιμς «Τζίμι» Μπάροους, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά σήμερα (20/6/2026), περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια.

«Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμικών σειρών και χάρισε ανεκτίμητη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η οικογένειά του στο people.

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