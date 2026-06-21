Αλκαίος: "Όταν ζούσα στη Μήλο, ήρθαν συνεργεία με κάμερες έξω από το σπίτι μου χωρίς να το ξέρω"

Ο Γιώργος Αλκαίος παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε για το διάστημα που έζησε στη Μήλο.

«Όταν απομονώθηκα στη Μήλο, το σεβάστηκε το 99% των δημοσιογράφων. Ήρθαν όμως συνεργεία με κάμερες έξω από το σπίτι μου χωρίς να το ξέρω. Έψαχναν για δηλώσεις, αλλά εγώ το θεωρώ και λίγο σουρεάλ όλο αυτό», θυμάται ο τραγουδιστής.

Μάλιστα, αποκαλύπτει πως βρέθηκε πολύ κοντά στο να μην ανεβεί στη σκηνή της Eurovision το 2010, αφού μόλις είχε χάσει την πολυαγαπημένη του γιαγιά. «Όλο αυτό ξεκίνησε από την κηδεία. Μόλις τελειώσαμε, με πήρε ένα τηλέφωνο ο Τζώνυ Καλημέρης, ήταν γενικός στην ΕΡΤ, και μου λέει: “Το ‘χεις ή δεν το ‘χεις;”. Του λέω: “Κοίτα, κάθισα, το σκέφτηκα ένα βράδυ πολύ καλά και λέω: ή θα πας να το κάνεις και μετά θα πας να κλειδωθείς να το λύσεις ή δεν θα το κάνεις και θα κλειδωθείς από σήμερα”…

Ήταν στο μυαλό μου να μην τραγουδήσω. Δεν είχα ξαναπεράσει τέτοια απώλεια. Ήταν μάνα μου εμένα, δεν ήταν η γιαγιά μου. Και είπα ότι “θα το κάνω, θα το ζήσω και μετά πότε τελειώνουμε, τέλος Μαΐου; Θα φύγω για το νησί να πάω να τη βρω λίγο, και βλέπουμε”. Αυτό έγινε», πρόθεσε.

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