ΤΡΙ.23 Ιου 2026 13:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Δύο μαύρα πουκάμισα: Κιμούλη - Μιχαλάκη στην Κρήτη για τα γυρίσματα της σειράς

σειρα
clock 16:00 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

 Αυτό το διάστημα ξεκίνησαν στην Κρήτη τα γυρίσματα της νέας σειράς του Mega, "Δυο Μαύρα Πουκάμισα". Στο νέο σίριαλ του MEGA, δυο άντρες, καρδιακοί φίλοι θα γνωρίσουν μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και θα ταράξει τις ζωές τους συθέμελα. Πρωταγωνιστές της σειράς είναι οι ταλαντούχοι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάννα Κιμούλη και Αντώνης Μυριαγκός. 

Οι ηθοποιοί ήδη βρίσκονται στην Κρήτη για τα γυρίσματα της σειράς. Η Δανάη Μιχαλάκη πόσταρε μία φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τη Μαριάννα Κιμούλη.

σειρα

Διαβάστε επίσης 

Μάρα Δαρμουσλή: «Δεν ισχύει ότι έχω επιστρέψει στις διατροφικές διαταραχές»

Τανιμανίδης: «Από όσα έχω κάνει στη ζωή μου, αυτό που θέλω να πετύχω είναι να είμαι καλός μπαμπάς»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

δανάη μιχαλάκη Κρητη Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis