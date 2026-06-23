Δύο μαύρα πουκάμισα: Κιμούλη - Μιχαλάκη στην Κρήτη για τα γυρίσματα της σειράς

Αυτό το διάστημα ξεκίνησαν στην Κρήτη τα γυρίσματα της νέας σειράς του Mega, "Δυο Μαύρα Πουκάμισα". Στο νέο σίριαλ του MEGA, δυο άντρες, καρδιακοί φίλοι θα γνωρίσουν μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και θα ταράξει τις ζωές τους συθέμελα. Πρωταγωνιστές της σειράς είναι οι ταλαντούχοι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάννα Κιμούλη και Αντώνης Μυριαγκός.

Οι ηθοποιοί ήδη βρίσκονται στην Κρήτη για τα γυρίσματα της σειράς. Η Δανάη Μιχαλάκη πόσταρε μία φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τη Μαριάννα Κιμούλη.

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